Путин заявил о резком росте числа сдающихся в плен солдат ВСУ

«В последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», - сказал глава государства.

Также президент сообщил о продолжении работы по обмену пленными.

Украинские войска потеряли в ходе контрнаступления 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин, сказал Путин в ходе прямой линии в четверг. По словам президента, это и есть результаты демилитаризации, сообщает «Радиоточка НСН».

