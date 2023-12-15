Путин заявил о резком росте числа сдающихся в плен солдат ВСУ

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций заявил о росте числа сдающихся в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости.

Путин: ВС РФ отошли на несколько метров возле Крынок, чтобы сохранить силы

«В последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», - сказал глава государства.

Также президент сообщил о продолжении работы по обмену пленными.

Украинские войска потеряли в ходе контрнаступления 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин, сказал Путин в ходе прямой линии в четверг. По словам президента, это и есть результаты демилитаризации, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры