Путин заявил о резком росте числа сдающихся в плен солдат ВСУ
Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций заявил о росте числа сдающихся в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости.
«В последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», - сказал глава государства.
Также президент сообщил о продолжении работы по обмену пленными.
Украинские войска потеряли в ходе контрнаступления 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин, сказал Путин в ходе прямой линии в четверг. По словам президента, это и есть результаты демилитаризации, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru