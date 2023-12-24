Путин восхитился поступком бойца, попросившего танк вместо отпуска

Президент России Владимир Путин рассказал о просьбе одного из солдат предоставить его подразделению танк вместо отпуска. Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

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По словам Путина боец попросил для своего подразделения танк вместо денег или отпуска. Президент назвал военнослужащего настоящим мужчиной.

«Просто удивительно. Привет ему передавайте обязательно», - сказал глава государства.

Путин предположил, что такое возможно только в российском народе. Вряд ли в других армиях происходит что-то подобное, считает президент.

Ранее Путин рассказал о разнице между Россией и Украиной на поле боя. Глава государства отметил, что Москва не может вести себя ка временщик, который бросает раненых на произвол судьбы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияВладимир Путин

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