Путин восхитился поступком бойца, попросившего танк вместо отпуска
Президент России Владимир Путин рассказал о просьбе одного из солдат предоставить его подразделению танк вместо отпуска. Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
По словам Путина боец попросил для своего подразделения танк вместо денег или отпуска. Президент назвал военнослужащего настоящим мужчиной.
«Просто удивительно. Привет ему передавайте обязательно», - сказал глава государства.
Путин предположил, что такое возможно только в российском народе. Вряд ли в других армиях происходит что-то подобное, считает президент.
Ранее Путин рассказал о разнице между Россией и Украиной на поле боя. Глава государства отметил, что Москва не может вести себя ка временщик, который бросает раненых на произвол судьбы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинский генерал Марченко: добровольцы для ВСУ закончились
- Человеческий подход: В России спорят об участи бездомных собак
- Путин восхитился поступком бойца, попросившего танк вместо отпуска
- СМИ: Басков закрыл свою киностудию «Королевская гора»
- Инстасамка призналась, что подвергалась травле в школе
- На Чукотке стая бродячих собак загрызла человека
- Работа и зарплата: В России дефицит кадров влияет на доходы сотрудников
- Захарова в день рождения представила песню на свои стихи
- Детеныш панды из Московского зоопарка начал уверенно двигаться по вольеру
- «Новые люди» и Партия роста подписали соглашение об объединении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru