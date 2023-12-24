Путин восхитился поступком бойца, попросившего танк вместо отпуска

По словам Путина боец попросил для своего подразделения танк вместо денег или отпуска. Президент назвал военнослужащего настоящим мужчиной.

«Просто удивительно. Привет ему передавайте обязательно», - сказал глава государства.

Путин предположил, что такое возможно только в российском народе. Вряд ли в других армиях происходит что-то подобное, считает президент.

Ранее Путин рассказал о разнице между Россией и Украиной на поле боя. Глава государства отметил, что Москва не может вести себя ка временщик, который бросает раненых на произвол судьбы, передает «Радиоточка НСН».

