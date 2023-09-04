Путин: Украина пыталась атаковать дронами «Турецкий поток» и «Голубой поток»
Украина пыталась атаковать беспилотниками «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым Россия поставляет газ в Турцию, рассказал президент России Владимир Путин.
Кроме того, Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал о предложении российской стороны создать региональный газовый хаб.
В настоящее время переговоры Путина и Эрдогана закончились. Первая часть проходила с участием делегаций двух стран, вторая – в узком составе за обедом.
Ранее сообщалось, что Украина ожидает, что Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru