Путин: Украина пыталась атаковать дронами «Турецкий поток» и «Голубой поток»

Кроме того, Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал о предложении российской стороны создать региональный газовый хаб.

В настоящее время переговоры Путина и Эрдогана закончились. Первая часть проходила с участием делегаций двух стран, вторая – в узком составе за обедом.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает, что Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает «Радиоточка НСН».

