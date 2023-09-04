Путин: Украина пыталась атаковать дронами «Турецкий поток» и «Голубой поток»

Украина пыталась атаковать беспилотниками «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым Россия поставляет газ в Турцию, рассказал президент России Владимир Путин.

Путин назвал провалом контрнаступление Украины

Кроме того, Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал о предложении российской стороны создать региональный газовый хаб.

В настоящее время переговоры Путина и Эрдогана закончились. Первая часть проходила с участием делегаций двух стран, вторая – в узком составе за обедом.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает, что Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин

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