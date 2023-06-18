Путин раскрыл источник информации о больших потерях ВСУ
Президент России Владимир Путин в ходе закрытой части встречи с военными корреспондентами назвал источник информации о больших потерях украинской армии. Видео с мероприятия опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Глава государства заявил, что российская и украинская стороны используют средства связи и слушают друг друга. В разговорах между собой противник подтверждает серьезные потери, отметил Путин.
Президент сообщил, что также получает информацию от командиров воинских подразделений.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале назвал причину неудачи контрнаступления ВСУ. По его словам, армия пошла в атаку без достаточного количества авиации, бронетехники и боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».
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