Путин оценил ситуацию на передовой СВО

Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию на передовой спецоперации.

По его словам, практически по всей линии соприкосновения российские силы улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии боевых действий, на всем протяжении идет улучшение положения войск РФ.

Он также заявил, что второй волны мобилизации не будет.

«Экономика и СВО»: Страна готовится подвести «Итоги года» с Владимиром Путиным

По его словам, на вчерашний день набрано 486 тысяч человек по контракту, плюс полторы тысячи человек ежедневно по всей стране. До конца года ожидается под 500 тысяч человек.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВладимир Путин

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