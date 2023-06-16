Путин: НАТО втягивается в войну на Украине
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в украинский конфликт втягиваются страны Североатлантического альянса.
По его словам, передача Киеву истребителей F-16 является серьезной опасностью дальнейшего втягивания НАТО в конфликт.
«Если будут базироваться за границей, посмотрим, как их поражать», - отметил президент.
Путин сообщил, что планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, а также отметил, что у Киева нет шансов победить в этом конфликте, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru