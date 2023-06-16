Путин: НАТО втягивается в войну на Украине

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в украинский конфликт втягиваются страны Североатлантического альянса.

Путин: Запад пытается добиться стратегического поражения России на поле боя

По его словам, передача Киеву истребителей F-16 является серьезной опасностью дальнейшего втягивания НАТО в конфликт.

«Если будут базироваться за границей, посмотрим, как их поражать», - отметил президент.

Путин сообщил, что планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, а также отметил, что у Киева нет шансов победить в этом конфликте, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияНАТОПМЭФВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры