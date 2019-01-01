Пушков усомнился в способности «Нафтогаза» устранить угрозу техногенной катастрофы

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о техногенной катастрофе, которая угрожает Украине из-за пустых газовых хранилищ.

На своей странице в Twitter Пушков отметил порочную практику руководства «Нафтогаза» создавать проблемы, чтобы их потом решать.

«Разрушив отношения с Газпромом, глава Нафтогаза пугает Украину замерзанием, а себя изображает ее спасителем, неустанно закачивающим газ в хранилища, чтобы выжить, даже если Россия прекратит в 2020 г. транзит. Известный приём: сперва создать проблему, а затем ее героически решать!» - написал сенатор.

Также Алексей Пушков усомнился в этой способности украинской компании.

«Но нынешний Нафтогаз проблему не решит, так как его руководители не способны ни на что, кроме ультиматумов и и конфликтов», - отметил парламентарий.

Напомним, о критическом дефиците газа в украинских хранилищах стало известно в конце июня после заявления оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз». По его данным для бесперебойной работы системы и снабжения потребителей в летний период необходимо закачать в хранилища 720 миллионов кубометров газа.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, почему руководству «Нафтогаза» выгодно сорвать транзит российского газа через Украину.

