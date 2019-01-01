Пушков прокомментировал заявления Зеленского о российских паспортах для украинцев

Алексей Пушков, российский сенатор, ответил в Сети избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, который считает, что Россия пытается «соблазнить» украинцев упрощенной процедурой выдачи российских паспортов.

«Если Зеленский выступает за свободу, то он не должен говорить за граждан Украины, что им нужно, а что не нужно. Они без него решат. Многие жители ДНР/ЛНР уже решили», — заявил в Twitter сенатор.

Также Алексей Пушков предложил Зеленскому искать пути исправления положения дел на Украине и предположил, что в противном случае от желающих получить российский паспорт «отбоя не будет».

В России на этой неделе была введена упрощенная процедура получения гражданства страны для жителей ДНР и ЛНР. В ходе пресс-конференции в Пекине 27 апреля президент Владимир Путин также не исключил, что процедура будет распространена на всех граждан Украины.

Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, как украинские элиты отнеслись к заявлению российского лидера о введении упрощенного порядка предоставления российского гражданства жителям Украины.



