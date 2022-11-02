Пушилин заявил о продвижении союзных сил вперед
Союзные силы практически по всей линии соприкосновения в ДНР продвигаются вперед, сообщил врио губернатора республики Денис Пушилин в видеообращении в Telegram.
По его словам, армии удается пройти вперед, несмотря на то, что Вооруженные силы Украины доставляют подкрепление.
«Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», — заявил Пушилин.
Ранее стало известно, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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