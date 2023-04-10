Пушилин: Взятие Марьинки под контроль затягивается

Взятие под контроль города Марьинки к западу от Донецка затягивается из-за того, что ВСУ регулярно подтягивают резервы. Такое заявление сделал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Рогов усомнился в возможности скорого наступления ВСУ в Запорожье

При этом он отметил, что в Марьинке ситуация развивается «достаточно динамично». Пушилин подчеркнул, что украинские военные хотят не дать российским войскам взять населенный пункт под контроль и продвигаться дальше.

Ранее депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай сказал «Радиоточке НСН», что заявления Киева о готовности к переговорам по Крыму – это попытка напугать россиян перед наступлением ВСУ, которого сам же Киев и боится.

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ФОТО: РИА Новости
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