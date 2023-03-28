Пушилин: ВСУ потеряли 30 военных при попытке прощупать оборону на Угледарском направлении

По его словам, Угледарское направление остается крайне важным. Пушилин отметил, что ситуация на этом направлении полностью под контролем российских сил.

Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. На этом фоне экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН отмечал, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления.

