Пушилин: ВСУ потеряли 30 военных при попытке прощупать оборону на Угледарском направлении

Украинские военные потеряли около 30 военных и несколько единиц техники при попытке прощупать оборону и пойти в разведку боем на Угледарском направлении. Такое заявление сделал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире канала «Соловьев Live».

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По его словам, Угледарское направление остается крайне важным. Пушилин отметил, что ситуация на этом направлении полностью под контролем российских сил.

Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. На этом фоне экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН отмечал, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления.

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ФОТО: РИА Новости
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