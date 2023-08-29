Пушилин: ВС РФ сорвали попытки ВСУ закрепиться в Урожайном

Российские военные не дали подразделениям украинской армии закрепиться в Урожайном и Старомайорском, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости.

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Урожайное и Старомайорское глава республики назвал самыми горячими точками на южнодонецком направлении. По его словам, противник пытается создать там опорные пункты, но российские военные не дают ему закрепиться.

«Противник несет потери как в живой силе, так и в технике, но закрепиться там не получается», - сказал Пушилин.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов во вторник заявил, что ВС РФ заняли несколько опорных пунктов ВСУ в районе села Вербовое на ореховском направлении, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Денис ПушилинВСУРоссийская Армия

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