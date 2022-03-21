Пушилин: Ведомства ДНР восстановят связь в Мариуполе

Профильные ведомства Донецкой народной республики уже восстанавливают связь и электроэнергию в освобожденных районах Мариуполя. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

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По его словам, ведомства будут проводить работу в отдельных освобожденных районах города, несмотря на возможные обстрелы и угрозы для личной безопасности.

Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что состояние украинской армии катастрофическое, в ВСУ понимают, что проигрывают и перевес в численности войск не в их сторону.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МариупольУкраинаДНР
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