Пушилин сообщил о больших потерях ВСУ в Макаровке
Украинская армия несколько раз пыталась атаковать в районе населенного пункта Макаровка в Донецкой республике, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
«За последние сутки несколько попыток было в направлении Макаровки, но действия наших военнослужащих пресекли данные попытки, противник понес существенные потери», - сказал Пушилин.
Президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ начали контрнаступление 4 июня.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин признал провал контрнаступления из-за плохой подготовки. В неудаче ВСУ политик обвинил президента Владимира Зеленского, сообщает «Радиоточка НСН».
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