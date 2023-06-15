Пушилин сообщил о больших потерях ВСУ в Макаровке

Украинская армия несколько раз пыталась атаковать в районе населенного пункта Макаровка в Донецкой республике, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.

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«За последние сутки несколько попыток было в направлении Макаровки, но действия наших военнослужащих пресекли данные попытки, противник понес существенные потери», - сказал Пушилин.

Президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ начали контрнаступление 4 июня.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин признал провал контрнаступления из-за плохой подготовки. В неудаче ВСУ политик обвинил президента Владимира Зеленского, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:Денис ПушилинДНРВСУУкраина

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