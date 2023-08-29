Пушилин: Ситуация в Артемовске стабилизируется, фланги удерживаются
Ситуация в Артемовске (Бахмуте) стабилизируется, фланги удерживаются, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
По его словам, на сегодняшний день самыми горячими точками линии фронта в ДНР являются Урожайное и Старомайорское.
Западные СМИ утверждают, что США в связи с отсутствием успехов в рамках контрнаступления ВСУ рекомендовали Украине сосредоточить усилия на одном направлении. Газета The New York Times пишет, что киевские власти уже приняли рекомендации США. Утверждается, что силы рекомендовано бросить на продвижение в сторону Мелитополя, вывести силы из района Артемовска (Бахмута), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru