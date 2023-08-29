Пушилин: Ситуация в Артемовске стабилизируется, фланги удерживаются

Московские аэропорты Внуково и Домодедово рано утром ограничивали полеты Приемная кампания завершилась в московских колледжах Опубликован рейтинг якорных онкологических стационаров Москвы Праздник для владельцев домашних животных «Мой питомец и я» пройдет в столичных парках Минувшая ночь стала самой холодной в Москве и области за два месяца