Пушилин распорядился создать спецформирования, работающие с ВС ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поручил создать специальные формирования, которые будут выполнять задачи в сфере обороны совместно с вооруженными силами ДНР, командовать ими будут генпрокурор и глава МВД. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте ДНР.

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Согласно документу, сотрудники МВД и прокуратуры республики, которые войдут в специальное формирование, будут приравниваться к военнослужащим.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что диверсанты Украины на трассе Донецк — Горловка подорвали минно-взрывное устройство.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МВДДонбасс
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