Пушилин распорядился создать спецформирования, работающие с ВС ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поручил создать специальные формирования, которые будут выполнять задачи в сфере обороны совместно с вооруженными силами ДНР, командовать ими будут генпрокурор и глава МВД. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте ДНР.