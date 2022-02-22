Пушилин распорядился создать спецформирования, работающие с ВС ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин поручил создать специальные формирования, которые будут выполнять задачи в сфере обороны совместно с вооруженными силами ДНР, командовать ими будут генпрокурор и глава МВД. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте ДНР.
Согласно документу, сотрудники МВД и прокуратуры республики, которые войдут в специальное формирование, будут приравниваться к военнослужащим.
Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что диверсанты Украины на трассе Донецк — Горловка подорвали минно-взрывное устройство.
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