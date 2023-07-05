Пушилин оценил итоги первого этапа контрнаступления ВСУ

Врио главы Донецкой республики Денис Пушилин рассказал об итогах первого этапа контрнаступления украинской армии.

Российская артиллерия шквальным огнем отразила атаку ВСУ на Запорожском направлении

Он полагает, что за прошедший месяц ВСУ не продемонстрировали никакого значимого результата. Украинская армия понесла большие потери в личном составе и лишилась существенного количества поставленной западными странами техники, сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что ВСУ готовятся к новому наступлению на запорожском направлении. Он уточнил, что Киев перебрасывает силы в район населенного пункта Степногорск.

В беседе с газетой Handelsblatt американский генерал Марк Миллер выразил уверенность, что наступление ВСУ не завершится в июле. Он полагает, что украинская армия будет предпринимать активные действия до середины сентября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:Денис ПушилинВСУУкраина

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