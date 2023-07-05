Пушилин оценил итоги первого этапа контрнаступления ВСУ

Он полагает, что за прошедший месяц ВСУ не продемонстрировали никакого значимого результата. Украинская армия понесла большие потери в личном составе и лишилась существенного количества поставленной западными странами техники, сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что ВСУ готовятся к новому наступлению на запорожском направлении. Он уточнил, что Киев перебрасывает силы в район населенного пункта Степногорск.

В беседе с газетой Handelsblatt американский генерал Марк Миллер выразил уверенность, что наступление ВСУ не завершится в июле. Он полагает, что украинская армия будет предпринимать активные действия до середины сентября, передает «Радиоточка НСН».

