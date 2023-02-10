Пушилин: Киев перебрасывает резервы в Марьинку и не сдает позиций

Он отметил, что ситуация в Марьинке серьезная. По его словам, ВСУ «цепляются» и не сдают позиций.

Ранее, 10 февраля, Денис Пушилин сообщил, что жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху. Он отметил, что ВСУ продолжают перебрасывать резервы в достаточно больших количествах, и это замедлило освобождение населенного пункта, сообщает НСН.

