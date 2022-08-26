Пророссийские власти Запорожья заявили о невозможности поставлять электроэнергию на Украину

Накануне возникли перебои с энергоснабжением на территории Запорожской и Херсонской областей. Пророссийские власти позднее заявили, что произошло это из-за короткого замыкания в сети после обстрелов со стороны ВСУ и пожаров в Энергодаре. На АЭС сработали системы безопасности, два энергоблока оказались отключены от сети. Позднее снабжение регионов возобновили.

Когда станция не работает, то риски с выходом радиоактивных веществ уменьшаются на порядок в сравнении с тем, когда энергоблок находится в рабочем режиме, заявил экс-начальник инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



