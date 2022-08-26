Пророссийские власти Запорожья заявили о невозможности поставлять электроэнергию на Украину

Украинские военные перебили последнюю, четвертую линию передачи из Запорожской АЭС на Украину, заявили пророссийские власти города Энергодара.

Они утверждают, что возможности поставлять электроэнергию на Украину нет.

ЗАЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. С марта она находится под контролем российских военных, управляется она по-прежнему украинской компанией. В последнее время станция регулярно обстреливается, стороны обвиняют в этом друг друга.

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Накануне возникли перебои с энергоснабжением на территории Запорожской и Херсонской областей. Пророссийские власти позднее заявили, что произошло это из-за короткого замыкания в сети после обстрелов со стороны ВСУ и пожаров в Энергодаре. На АЭС сработали системы безопасности, два энергоблока оказались отключены от сети. Позднее снабжение регионов возобновили.

Когда станция не работает, то риски с выходом радиоактивных веществ уменьшаются на порядок в сравнении с тем, когда энергоблок находится в рабочем режиме, заявил экс-начальник инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаАЭС
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