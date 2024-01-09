Профильный комитет Рады не договорился по проекту о мобилизации
Профильный комитет по нацбезопасности Верховной рады Украины не смог прийти к единому мнению по законопроекту о мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Проект закона можно вынести на рассмотрение Верховной рады только после одобрения профильным комитетом, напомнил парламентарий. По его словам, это планировалось сделать 10 января, однако из-за отсутствия единого мнения на уровне комитета сделать это придется позже.
Гончаренко уточнил, что парламентарии обсуждали законопроект шесть часов. Завтра документ вновь вынесут на повестку комитета, добавил он.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил о нехватке личного состава в войсках. Во время выступления в Раде он предложил парламентариям самим пойти на фронт, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru