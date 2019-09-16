Припомнили Крым. Украинцы злорадствуют над раком Заворотнюк

16 сентября08:48

На Украине связали раковое заболевание Анастасии Заворотнюк с её посещением Крыма. Об этом сообщает «Обозреватель», не скрывая злорадства по поводу несчастья, случившегося с российской актрисой. Украинское издание приводит комментарии пользователей незалежной в соцсети Instagram.

Как утверждает «Обозреватель», украинцы буквально «взвизгнули от наслаждения», узнав о диагнозе артистки. Они, в частности, припоминают Анастасии выступление на полуострове с комедийным спектаклем «Третий лишний».

Также звезда сериала «Моя прекрасная няня» праздновала в Крыму годовщину свадьбы с супругом, фигуристом Петром Чернышёвым. Кроме того, они открыли там каток с «Ледовым шоу звезд «Ялта Ice», уточняет Ura.ru. Граждане Украины также припомнили поездки мужа Заворотнюк с выступлениями в Крым. В августе Чернышёв принял там участие в ледовом шоу «Золушка».

Ранее стало известно о серьёзном ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк в связи с раком мозга. Звезду сериала «Моя прекрасная няня» перевели на искусственную вентиляцию лёгких. Как пишут «Дни.ру», актрису положили в один из лучших частных онкологических медицинских центров Москвы. Артисткой занимаются те же врачи, к которым два года назад поступил известный скрипач Дмитрий Коган. Однако тогда он скончался вскоре после поступления.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
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