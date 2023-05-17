Пригожин сообщил о продвижении «Вагнера» в Артемовске на 260 метров
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении группы в Артемовске (Бахмут). Заявление предпринимателя публикует его пресс-служба в Telegram.
Пригожин уточнил, что 17 мая подразделения «Вагнера» продвинулись на 260 метров и заняли 180 тысяч квадратных метров территории. Под контролем противника осталось 1,28 квадратных километра.
«Противник оказывает ожесточенное сопротивление. Бои идут за каждый дом, каждый подъезд, каждый квадратный метр территории», - сообщил Пригожин.
Российская авиация уничтожила автомобильный мост в районе села Красное в Донецкой республике, заявили 16 мая в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что по путепроводу ВСУ перебрасывали подкрепления в Артемовск, передает «Радиоточка НСН».
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