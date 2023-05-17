Пригожин сообщил о продвижении «Вагнера» в Артемовске на 260 метров

Пригожин уточнил, что 17 мая подразделения «Вагнера» продвинулись на 260 метров и заняли 180 тысяч квадратных метров территории. Под контролем противника осталось 1,28 квадратных километра.

«Противник оказывает ожесточенное сопротивление. Бои идут за каждый дом, каждый подъезд, каждый квадратный метр территории», - сообщил Пригожин.

Российская авиация уничтожила автомобильный мост в районе села Красное в Донецкой республике, заявили 16 мая в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что по путепроводу ВСУ перебрасывали подкрепления в Артемовск, передает «Радиоточка НСН».

