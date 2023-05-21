Пригожин: с 1 июня бойцов ЧВК «Вагнер» на передовой не будет
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы покинут передовую.
«Все территории, которые мы обещали захватить, мы захватили до последнего квадратного сантиметра. На Хромово не идем», - приводит заявление предпринимателя его пресс-служба.
Пригожин напомнил, что «Вагнер» передает позиции в Артемовске Минобороны и покидает зону боевых действий.
«С 1 июня ни одного бойца ЧВК «Вагнер» на переднем крае не будет до тех пор, пока мы не пройдем переформирование, дооснащение и дообучение», - подчеркнул он.
Основатель «Вагнера» 20 мая сообщил о полном освобождении Артемовска. Бои за город шли 224 дня, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru