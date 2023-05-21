Пригожин: с 1 июня бойцов ЧВК «Вагнер» на передовой не будет

«Все территории, которые мы обещали захватить, мы захватили до последнего квадратного сантиметра. На Хромово не идем», - приводит заявление предпринимателя его пресс-служба.

Пригожин напомнил, что «Вагнер» передает позиции в Артемовске Минобороны и покидает зону боевых действий.

«С 1 июня ни одного бойца ЧВК «Вагнер» на переднем крае не будет до тех пор, пока мы не пройдем переформирование, дооснащение и дообучение», - подчеркнул он.

Основатель «Вагнера» 20 мая сообщил о полном освобождении Артемовска. Бои за город шли 224 дня, сообщает «Радиоточка НСН».

