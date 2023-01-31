Пригожин предложил читателям CNN вступить в ряды ЧВК «Вагнер»
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предложил читателям CNN вступить в ряды ЧВК в ответ на запрос издания о выплатах страховых сумм в военной организации. Ответ опубликован пресс-службой в Telegram-канале.
По данным издания, якобы есть информация, что группа Вагнера расстреливает завербованных заключенных, отказывающихся воевать, а погибших бойцов объявляет пропавшими без вести, чтобы избежать страховых выплат.
«Можно сказать с уверенностью, что ЧВК «Вагнер» является образцовой военной организацией, которая соблюдает все необходимые законы и правила современных войн» , - ответил Пригожин.
При этом он отметил, что не готов обсуждать военные вопросы и делиться информацией с «открытым врагом».
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