Пригожин: Поселок Благодатное перешел под контроль российских сил

Поселок Благодатное в ДНР, который находится под Соледаром, перешел под контроль российских сил, сообщает пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

ВСУ подтвердили потерю Соледара

«Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли Благодатное. Благодатное под нашим контролем», — сказано в сообщении.

Отмечается, что штурмовое подразделение вышло на южные окраины населенного пункта.

Ранее стало известно, что российские войска смогли почти полностью уничтожить в Соледаре 61-ю бригаду ВСУ, входившую в ноябре 2022 года в оставленный российскими силами Херсон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Евгений ПригожинЧВК "Вагнер"Спецоперация
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