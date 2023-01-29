Пригожин: Поселок Благодатное перешел под контроль российских сил
Поселок Благодатное в ДНР, который находится под Соледаром, перешел под контроль российских сил, сообщает пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли Благодатное. Благодатное под нашим контролем», — сказано в сообщении.
Отмечается, что штурмовое подразделение вышло на южные окраины населенного пункта.
Ранее стало известно, что российские войска смогли почти полностью уничтожить в Соледаре 61-ю бригаду ВСУ, входившую в ноябре 2022 года в оставленный российскими силами Херсон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru