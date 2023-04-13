Пригожин опроверг заявление политолога Ищенко об отсутствии резервов ВСУ для наступления
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг заявление политолога Ростислава Ищенко о том, что у ВСУ отсутствуют резервы для наступления.
«Скажите, кто у нас в стране имеет спутники разведывательные, кроме ЧВК «Вагнер»? Поэтому 200 тысяч украинских резервов мы видим, а вот 60 тысяч убегающих в страхе ВСУшников мы пока не видим», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.
Пригожин отметил, что «Ищенко и другие очень позитивные добрые ребята могут оказаться лучшими военными аналитиками в мире». Однако, по его словам, лучше готовиться к худшему.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» подтвердил, что фланги на Бахмутском направлении теперь контролируют силы ВДВ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 892 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 818 / сут.
- Непомнящий проиграл четвёртую партию матча за шахматную корону
- В Госдуму внесен законопроект о защите россиян от решений международных организаций
- Байден прокомментировал утечку материалов Пентагона
- Путин обсудил с Мутко льготы на приобретение вторичного жилья
- В России появятся автомобили нового китайского бренда
- Умерла создатель мини-юбок британский дизайнер Мэри Куант
- Совет ЕС утвердил выделение одного млрд евро на предоставление Украине боеприпасов
- Священник ПЦУ призвал молиться за Дарью Трепову
- Международный союз триатлона допустил россиян до международных состязаниях
- СМИ: Пентагон подозревает генсека ООН Гутерриша в симпатиях к России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru