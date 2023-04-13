Пригожин опроверг заявление политолога Ищенко об отсутствии резервов ВСУ для наступления

«Скажите, кто у нас в стране имеет спутники разведывательные, кроме ЧВК «Вагнер»? Поэтому 200 тысяч украинских резервов мы видим, а вот 60 тысяч убегающих в страхе ВСУшников мы пока не видим», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Пригожин отметил, что «Ищенко и другие очень позитивные добрые ребята могут оказаться лучшими военными аналитиками в мире». Однако, по его словам, лучше готовиться к худшему.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» подтвердил, что фланги на Бахмутском направлении теперь контролируют силы ВДВ, передает «Радиоточка НСН».

