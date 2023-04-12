«Не ЧОП, а частная армия!»: Пригожин объяснил разницу между ЧВК и «Вагнер»
12 апреля 202312:58
Евгений Пригожин назвал правильным называть «Вагнер» частной военной компанией. Об этом он заявил в аудиосообщении, опубликованном в его телеграм-канале.
«Постоянно поступают вопросы по поводу ЧВК. Собственно говоря, ЧВК «Вагнер» никогда не была частной военной компанией. Никогда. Я уже говорил: была батальонно-тактическая группа «Вагнер». [...] ЧВК то же самое, что и ЧОП, и любая структура, нацеленная на зарабатывание денег. ЧВК «Вагнер» никогда денег не зарабатывала. Она всегда за мои средства выступала защитником интересов России в разных направлениях», - сказал Пригожин.
Он также добавил, что группа эффективна благодаря отсутствию бюрократии внутри коллектива, а также единой цели и наличии различных систем вооружения.
«ЧВК «Вагнер» - это частная армия, и частная она исключительно потому, что ею управляют люди без бюрократии, без «пузырей». Поэтому у нас есть самолеты, вертолеты, артиллерия всех калибров, РСЗО, ПВО, и все остальное, включая спутники и другие высокотехнологичные вещи. Поэтому мы эффективны, сообщество единомышленников, боевое братство, которое нацелено на то, чтобы войти в историю на века как великие воины, которые смогли доказать силу русского оружия», - резюмировал бизнесмен.
Ранее бельгийский журналист Ян Хумин, побывавший на Донбассе, рассказал в интервью газете Bild, что украинские военные не понимают, зачем Киев решил продолжить бороться за Артемовск, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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12 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru