Пригожин: ЧВК «Вагнер» передает Минобороны позиции в Артемовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил передачу позиций в Артемовске (Бахмут) подразделениям Министерства обороны. Заявление предпринимателя опубликовала его пресс-служба.

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Пригожин заявил, что военное ведомство полностью выполняет договоренности и меняет бойцов «Вагнера» на позициях. С 1 июня Артемовск перейдет под юрисдикцию военного ведомства, уточнил бизнесмен.

«Мы уходим организованно и планово в полевые лагеря для переформирования, доукомплектования и доподготовки», - сказал Пригожин.

Основатель «Вагнера» 20 мая сообщил о полном освобождении Артемовска. Бои за город длились 224 дня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:Минобороны РФЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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