Пригожин: ЧВК «Вагнер» передает Минобороны позиции в Артемовске
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил передачу позиций в Артемовске (Бахмут) подразделениям Министерства обороны. Заявление предпринимателя опубликовала его пресс-служба.
Пригожин заявил, что военное ведомство полностью выполняет договоренности и меняет бойцов «Вагнера» на позициях. С 1 июня Артемовск перейдет под юрисдикцию военного ведомства, уточнил бизнесмен.
«Мы уходим организованно и планово в полевые лагеря для переформирования, доукомплектования и доподготовки», - сказал Пригожин.
Основатель «Вагнера» 20 мая сообщил о полном освобождении Артемовска. Бои за город длились 224 дня, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru