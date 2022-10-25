При взрыве в Мелитополе ранены пять человек. Видео
При взрыве автомобиля в Мелитополе возле здания, где располагается телекомпания «ЗаТV», ранения получили пять человек. Об этом сообщил член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич – куратор данного СМИ. Он уточнил, что среди пострадавших есть как сотрудники редакции, так и случайные прохожие.
Взорвавшаяся машина была начинена взрывчаткой 1,5-2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Взрыв прогремел, когда работники телекомпании шли на смену. Повреждения получила также студия «ЗаРадио».
По данным экстренных служб, в здании оказались выбиты практически все окна, повреждения получили несколько кабинетов, выбиты двери на первом этаже. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после взрыва начался пожар, который оперативно потушили. В сети появились видео последствий взрыва.
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