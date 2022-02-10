При обстрелах ВСУ погибли 2,6 тысяч жителей Донбасса

Свыше 5500 мирных жителей юго-востока Украины пострадали и 2600 погибли в результате обстрелов со стороны вооружённых сил Украины. Такие цифры озвучила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Статистика приведена за период с апреля 2014 года.

По словам Петренко, населенные пункты ДНР и ЛНР обстреливались украинскими силовиками с применением тактических ракетных комплексов «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», авиационных неуправляемых ракет, других видов тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия. Уничтожено и частично разрушено свыше 2,2 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

Следственный комитет за восемь лет возбудил в общей сложности 467 уголовных дел в связи с обстрелами Донбасса. Подозреваемыми и обвиняемыми по ним проходят представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений.

Заочно к ответственности привлечено 103 человека. Среди них – экс-глава МВД Арсен Аваков, бывший губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский, командующие бригадами и военнослужащие ВСУ.

В ходе следствия были проведены допросы более 146 тысяч человек, признаны потерпевшими свыше 22 тысяч граждан, включая 2,4 тысячи детей, уточнила Петренко. К преступлениям украинских силовиков СК РФ также причисляет убийства российских журналистов, правозащитника Андрея Миронова, гражданина Италии Андреа Роккелли, похищение людей.

