Преподавателя украинского вуза отстранили из-за лекций на русском языке
Лектора Государственного налогового университета в Киевской области Любовь Воробьеву отстранили от преподавания из-за использования русской речи. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу вуза.
Во время лекции по философии одна из студенток попросила Воробьеву перейти на украинский язык. Лектор отказалась и продолжила вести занятие на русском.
По словам Воробьевой, она преподает на русском уже 35 лет. Руководство вуза решило провести служебную проверку.
Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина предложила запретить иностранные языки на российском телевидении, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru