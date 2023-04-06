Преподавателя украинского вуза отстранили из-за лекций на русском языке

Во время лекции по философии одна из студенток попросила Воробьеву перейти на украинский язык. Лектор отказалась и продолжила вести занятие на русском.

По словам Воробьевой, она преподает на русском уже 35 лет. Руководство вуза решило провести служебную проверку.

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина предложила запретить иностранные языки на российском телевидении, передает «Радиоточка НСН».

