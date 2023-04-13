Премьер Украины заявил, что партнеры предоставят стране $115 млрд

Международные партнеры направят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки на восстановление страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал, что союзники ... будут поддерживать нас столько, сколько потребуется», — написал премьер в своем Telegram-канале.

Как отметил Шмыгаль, в текущем году на проекты быстрого восстановления Киеву требуется $14 млрд, пишет Ura.ru. Украинские власти ведут переговоры с партнерами, чтобы получить средства уже летом.

Ранее Шмыгаль провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которой обсуждалась военная помощь Украине, напоминает РИА ФАН. Остин заверил, что США продолжат помогать Киеву.

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ФОТО: РИА Новости
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