Премьер Украины заявил, что партнеры предоставят стране $115 млрд

«Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал, что союзники ... будут поддерживать нас столько, сколько потребуется», — написал премьер в своем Telegram-канале.

Как отметил Шмыгаль, в текущем году на проекты быстрого восстановления Киеву требуется $14 млрд, пишет Ura.ru. Украинские власти ведут переговоры с партнерами, чтобы получить средства уже летом.

Ранее Шмыгаль провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которой обсуждалась военная помощь Украине, напоминает РИА ФАН. Остин заверил, что США продолжат помогать Киеву.

