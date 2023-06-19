«Охрана есть не у всех»: Рогов призвал усилить меры безопасности для властей Запорожья
Руководители Запорожской области не имеют личной охраны и оружия, они пользуются правилом «упал-отжался», отметил в эфире НСН Владимир Рогов.
Необходимо усилить меры безопасности для руководителей и заметных деятелей Запорожской области, заявил член Главного совета администрации региона Владимир Рогов в интервью НСН. По его словам, необходимо также вернуть смертную казнь за терроризм.
Накануне ФСБ предотвратила теракты, готовившиеся военной разведкой Украины в отношении руководителей Запорожской области. Отмечается, что была задержана местная жительница, которая помогала украинским спецслужбам. Владимир Рогов отметил, что сегодня руководители региона часто не имеют личной охраны.
«Все время предпринимают попытки терактов против тех людей, кто заметен, работает и восстанавливает мирную жизнь. Нужно, безусловно, усиливать меры безопасности для руководителей Запорожской области. У нас проблема в том, что многие люди обеспечивают себе охрану сами… Зачастую у них нет оружия и личной охраны. А правило "упал-отжался", чтобы проверить, заминирована ли машина, не подложили ли под нее что-то – это правило выживания без преувеличения. Недавно один из представителей силовых структур подобным образом выжил, когда была обнаружена мина под днищем его автомобиля», - сказал Рогов.
Кроме того, он предложил ввести смертную казнь за терроризм. Рогов объяснил, что с введением смертной казни злоумышленники будут больше думать, прежде чем совершить теракт.
«Необходимо снимать мораторий на смертную казнь и вводить ее за терроризм. Как только люди, которые идут убивать, будут понимать, что они сами могут погибнуть, а не просто отсидеть какое-то время и быть обменянным… То мотивация резко сократится», - резюмировал собеседник НСН.
В мае сотрудники Главного управления МВД России по Запорожской области и областного Управления ФСБ задержали гражданина Украины и двух россиян, подозреваемых в покушении на заместителя начальника УМВД России «Мелитопольское». Позднее, в середине июня, сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области. Его заподозрили в сборе информации о силовиках и подготовке теракта, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Игроку «Спартака» Промесу дали 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
- В Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее время
- Генерал РФ впервые сдал экзамен на краповый берет
- Три человека пострадали при взрыве газового баллона в автомобиле под Евпаторией
- В Омской области контрактникам дополнительно выплатят по 150 тысяч рублей
- Армия России остановила попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении
- В Николаевской области в воде обнаружили возбудитель холеры
- Володин призвал уехавших из страны россиян вернуться, пока есть возможность
- МИД РФ: российское ядерное оружие в Белоруссии находится бессрочно
- СМИ: В Польше готовят белорусских боевиков для свержения Лукашенко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru