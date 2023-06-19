«Охрана есть не у всех»: Рогов призвал усилить меры безопасности для властей Запорожья

«Все время предпринимают попытки терактов против тех людей, кто заметен, работает и восстанавливает мирную жизнь. Нужно, безусловно, усиливать меры безопасности для руководителей Запорожской области. У нас проблема в том, что многие люди обеспечивают себе охрану сами… Зачастую у них нет оружия и личной охраны. А правило "упал-отжался", чтобы проверить, заминирована ли машина, не подложили ли под нее что-то – это правило выживания без преувеличения. Недавно один из представителей силовых структур подобным образом выжил, когда была обнаружена мина под днищем его автомобиля», - сказал Рогов.

Кроме того, он предложил ввести смертную казнь за терроризм. Рогов объяснил, что с введением смертной казни злоумышленники будут больше думать, прежде чем совершить теракт.

«Необходимо снимать мораторий на смертную казнь и вводить ее за терроризм. Как только люди, которые идут убивать, будут понимать, что они сами могут погибнуть, а не просто отсидеть какое-то время и быть обменянным… То мотивация резко сократится», - резюмировал собеседник НСН.

В мае сотрудники Главного управления МВД России по Запорожской области и областного Управления ФСБ задержали гражданина Украины и двух россиян, подозреваемых в покушении на заместителя начальника УМВД России «Мелитопольское». Позднее, в середине июня, сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области. Его заподозрили в сборе информации о силовиках и подготовке теракта, сообщает «Радиоточка НСН».

