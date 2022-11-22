Появилось видео с новым возможным расстрелом военнопленных РФ

В сети появилось ещё одно видео, на котором, предположительно, зафиксирован новый расстрел российских военнопленных украинскими военными. Как утверждает Telegram-канал, на котором изначально появилась запись, речь идёт о казни безоружных военнослужащих РФ.

На кадрах запечатлено, как военные в камуфляже без опознавательных знаков стреляют в лежащих на земле людей, которые, при этом, изначально уже совсем не двигаются. Форма расстрелянных напоминает российское обмундирование. В конце автор видеозаписи появляется в кадре с полностью закрытым лицом и произносит фразу: «Вот и всё».