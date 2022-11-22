Появилось видео с новым возможным расстрелом военнопленных РФ

В сети появилось ещё одно видео, на котором, предположительно, зафиксирован новый расстрел российских военнопленных украинскими военными. Как утверждает Telegram-канал, на котором изначально появилась запись, речь идёт о казни безоружных военнослужащих РФ.

На кадрах запечатлено, как военные в камуфляже без опознавательных знаков стреляют в лежащих на земле людей, которые, при этом, изначально уже совсем не двигаются. Форма расстрелянных напоминает российское обмундирование. В конце автор видеозаписи появляется в кадре с полностью закрытым лицом и произносит фразу: «Вот и всё».

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Канал, который опубликовал видео, уточняет, что место и дата съемки неизвестны. Судя по ландшафту и зелёным листьям, речь не идёт о текущем времени года.

На прошлой неделе в сети появилось первое видео с расстрелянными российскими пленными. Минобороны РФ локализовало место событий в Макеевке на территории ДНР, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Во втором ролике видно, что после сдачи в плен группы российских солдат, последний и них, вероятно, открыл огонь по бойцам ВСУ.

Москва призвала международные организации осудить расстрел российских пленных. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:УбийствоВСУПленные
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