Здание РОВД в Херсоне обстреляли из РПГ. Видео
Неизвестные предприняли попытку атаковать Днепровский районный отдел внутренних дел в Херсоне. В здание был произведён выстрел из ручного противотанкового гранатомета, сообщили в экстренных службах областного центра.
По оперативным данным, нападение было совершено с целью завладения оружием, хранящимся в РОВД. После выстрела злоумышленники скрылись, сейчас предпринимаются меры по их задержанию. В сети появилось видео последствий обстрела здания РОВД.
Ранее сегодня региональный главк МВД сообщил о задержании накануне в Херсоне жителя одного из окрестных сёл. Его подозревают в передаче Вооруженным силам Украины мест расположения российской военной техники. Он также хранил дома оружие и патроны.
Подразделения российской армии продолжают отбивать атаки Вооруженных сил Украины на херсонском направлении. Об этом сегодня сообщил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев заявил, что будет лучше не оборонять Херсон, чем «положить там жизни тысяч российских бойцов».
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