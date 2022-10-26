Здание РОВД в Херсоне обстреляли из РПГ. Видео

Неизвестные предприняли попытку атаковать Днепровский районный отдел внутренних дел в Херсоне. В здание был произведён выстрел из ручного противотанкового гранатомета, сообщили в экстренных службах областного центра.

По оперативным данным, нападение было совершено с целью завладения оружием, хранящимся в РОВД. После выстрела злоумышленники скрылись, сейчас предпринимаются меры по их задержанию. В сети появилось видео последствий обстрела здания РОВД.