Граждан США призвали следить за сообщениями о воздушной тревоге и следовать указаниям местных властей. В случае атаки американцам посоветовали немедленно найти укрытие на нижних уровнях зданий с наименьшими количество окон и внешних стен.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал Украину террористическим государством. Он призвал нанести ракетный удар по резиденции президента Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».

