Посольство США предупредило об угрозе ракетных ударов по Киеву
Посольство США на Украине предупредило находящихся в стране американцев об угрозе ракетных ударов по Киеву и области. Сообщение размещено на официальном сайте дипломатической миссии.
Граждан США призвали следить за сообщениями о воздушной тревоге и следовать указаниям местных властей. В случае атаки американцам посоветовали немедленно найти укрытие на нижних уровнях зданий с наименьшими количество окон и внешних стен.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал Украину террористическим государством. Он призвал нанести ракетный удар по резиденции президента Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.
В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».
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