Посольство РФ в Киеве подтвердило освобождение экипажа задержанного танкера

Посольство России в Киеве подтвердило освобождение моряков с российского танкера, задержанного сегодня на Украине. Экипаж едет на родину, а само судно остаётся в порту Измаила, сообщили в российском диппредставительстве «Интерфаксу».

Как отмечает Ura.ru, освобождение экипажа подтвердил и судовладелец танкера. В компании «Альтомар Шиппинг», которая владеет судном, сообщили, что с моряками всё в порядке.