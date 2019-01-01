Посольство РФ в Киеве подтвердило освобождение экипажа задержанного танкера
Посольство России в Киеве подтвердило освобождение моряков с российского танкера, задержанного сегодня на Украине. Экипаж едет на родину, а само судно остаётся в порту Измаила, сообщили в российском диппредставительстве «Интерфаксу».
Как отмечает Ura.ru, освобождение экипажа подтвердил и судовладелец танкера. В компании «Альтомар Шиппинг», которая владеет судном, сообщили, что с моряками всё в порядке.
Претензий к ним со стороны СБУ в ходе допроса не было. В то же время, судовладелец не стал уточнять, зачем танкер зашёл в украинский порт, где его наверняка ждало задержание.
О задержании российского танкера спецслужбами Украины стало известно сегодня. В СБУ утверждают, что Neyma якобы блокировал украинские корабли во время происшествия в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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