Посол Мирошник: В Авдеевке были тайные пыточные и захоронения

По его словам, украинские военные держали некоторых жителей города в заключении по политическим мотивам.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины, хаотично отступая из Авдеевки, оставили в городе технику, среди которой есть иностранная, напоминает RT.

Гагин отметил, что существенная часть коммуникаций и социальных объектов в городе либо повреждена, либо заминирована, потому что противник «заминировал очень много», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

