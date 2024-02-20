Посол Мирошник: В Авдеевке были тайные пыточные и захоронения

По предварительной информации, в Авдеевке находились тайные пыточные и захоронения, рассказал посол МИД Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

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По его словам, украинские военные держали некоторых жителей города в заключении по политическим мотивам.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины, хаотично отступая из Авдеевки, оставили в городе технику, среди которой есть иностранная, напоминает RT.

Гагин отметил, что существенная часть коммуникаций и социальных объектов в городе либо повреждена, либо заминирована, потому что противник «заминировал очень много», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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