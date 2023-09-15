Посол Крутой: С начала СВО Киев конфисковал белорусское имущество на $1 млрд

С начала спецоперации на Украине Киев конфисковал белорусское имущество на миллиард долларов, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, передает РИА Новости.

Он также отметил, что за это время Украина расторгнула более 60 международных двусторонних договоров с белорусскими компаниями.