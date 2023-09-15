Посол Крутой: С начала СВО Киев конфисковал белорусское имущество на $1 млрд
С начала спецоперации на Украине Киев конфисковал белорусское имущество на миллиард долларов, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, передает РИА Новости.
Он также отметил, что за это время Украина расторгнула более 60 международных двусторонних договоров с белорусскими компаниями.
Накануне стало известно, что Евросоюз в рамках подготовки новых санкций против Москвы сосредоточится на создании правовой базы для конфискации замороженных активов ЦБ России. По оценкам Еврокомиссии, заблокировано свыше €200 млрд. Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что вернуть конфискованные российские активы можно будет только через десятки лет, необходимо фиксировать объем претензий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru