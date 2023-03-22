После обстрела ВСУ брянского села Демьянки возникли проблемы с электричеством

Губернатор Брянской области Александр Богомоз сообщил, что украинские военные обстреляли сель Демьянки.

«Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена производственная база сельхозпредприятия и административное здание, нарушено энергоснабжение», - сообщил Богомаз.

На месте работают оперативные службы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, об уничтожении 50 бойцов ВСУ на купянском направлении, а также о поражении на территории аэродрома "Школьный" в районе Одессы двух ангаров с вооружением и техникой украинских войск.



