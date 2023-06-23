После обстрела Горловки Украиной погибла женщина

В Атлантике обнаружены фрагменты обломков пропавшего батискафа Глава МОК заявил, что позиции России и Украины не являются рациональными Белый дом прокомментировал высказывание Джо Байден о диктатуре в адрес лидера КНР Лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу может отправиться в тюрьму Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин работают в открытом космосе