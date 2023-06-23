После обстрела Горловки Украиной погибла женщина
23 июня 202300:01
В Горловке в результате обстрела украинскими солдатами погибла женщина, сообщает «РЕН ТВ».
Ее супруг получил ранения, сообщил мэр Иван Приходько. По его словам, войска Украины обстреляли поселок Мичурина. Снаряд попали в жилой дом.
Женщина скончалась на месте, а ее супруг был госпитализирован.
Ранее в результате обстрела ВСУ Горловки пострадали семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru