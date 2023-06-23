После обстрела Горловки Украиной погибла женщина

В Горловке в результате обстрела украинскими солдатами погибла женщина, сообщает «РЕН ТВ».

Мэр Горловки заявил о большом числе пострадавших при обстреле ВСУ

Ее супруг получил ранения, сообщил мэр Иван Приходько. По его словам, войска Украины обстреляли поселок Мичурина. Снаряд попали в жилой дом.

Женщина скончалась на месте, а ее супруг был госпитализирован.

Ранее в результате обстрела ВСУ Горловки пострадали семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияОбстрелУкраина

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