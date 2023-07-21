Полянский: Украина накопила в портах значительные военные мощности
Россия рассматривает порты Украины как место дислокации и пополнения ВСУ западными вооружениями, заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его цитирует РИА Новости.
Дипломат отметил, что под прикрытием зерновой сделки Украина накопила значительные военные, топливные и складские мощности в районах своих портов на Черном море. Там же размещались иностранные наемники, обратил внимание Полянский.
«Рассматриваем всю черноморскую портовую инфраструктуру Украины в качестве места дислокации и пополнения мощностей ВСУ западным вооружением, которое Киев использует против России», - сказал он.
Россия 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о выходе из зерновой сделке. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва может вернуться к исполнению соглашения, если данные ей обещания будут выполнены, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru