Польский министр назвал условие для вступления Украины в ЕС

Замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка накануне заявил, что Киев собирается подать иск во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна. Польша будет защищать национальные интересы и не позволит украинской пшенице разрушать цены на внутреннем рынке, заявил в интервью «Радиоточке НСН» польский политолог Якуб Корейба. Он призвал украинское правительство делать выбор в пользу союза с Варшавой, а не отстаивать интересы олигархов.

