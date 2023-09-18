Польский министр назвал условие для вступления Украины в ЕС
Вступление Украины в Евросоюз возможно только после выполнения определенных условий по сельскому хозяйству, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс.
По его словам, ЕС должен создать условия, чтобы украинское сельское хозяйство не угрожало европейскому сельскому хозяйству.
Замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка накануне заявил, что Киев собирается подать иск во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна. Польша будет защищать национальные интересы и не позволит украинской пшенице разрушать цены на внутреннем рынке, заявил в интервью «Радиоточке НСН» польский политолог Якуб Корейба. Он призвал украинское правительство делать выбор в пользу союза с Варшавой, а не отстаивать интересы олигархов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru