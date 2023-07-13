Политолог: после победы России Украина станет государством-обрубком

В случае победы Москвы в конфликте, Киев потеряет около половины своей территории и превратится в государство-обрубок, сообщил South China Morning Post американский политолог Джон Миршаймер.

В Госдепе назвали конфликт на Украине стратегическим провалом Киева

По его словам, при таком исходе Украину не примут в Евросоюз и в НАТО, так как она не будет удовлетворять критериям вступления. Кроме того, бывшая советская республика будет неспособна вести крупные боевые действия против России.

Миршаймер призвал западные страны готовиться к «неприятной» победе России. По его мнению, активные боевые действия будут идти еще два года.

Ранее в МИД России рассказали, до каких пор будет продолжаться конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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