Политолог: после победы России Украина станет государством-обрубком

По его словам, при таком исходе Украину не примут в Евросоюз и в НАТО, так как она не будет удовлетворять критериям вступления. Кроме того, бывшая советская республика будет неспособна вести крупные боевые действия против России.

Миршаймер призвал западные страны готовиться к «неприятной» победе России. По его мнению, активные боевые действия будут идти еще два года.

Ранее в МИД России рассказали, до каких пор будет продолжаться конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

