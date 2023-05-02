Politico: США в среду объявят о новом пакете военной помощи Киеву

Соединенные Штаты намерены объявить о новых поставках вооружений Украине, передает Politico.

Украинские войска получили американские авиационные ракеты Zuni

По данным издания, об очередном пакете помощи американская администрация объявит в среду, 3 мая. Вашингтон направит Киеву вооружений на $300 миллионов, уточнили журналисты.

Речь идет об артиллерийских и минометных боеприпасах, грузовиках, тяжелой технике, ракетах Hydra-70 и запасных частях. Издание ссылается на неназванные источники в Вашингтоне.

По данным Guardian, Запад обеспокоен сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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