Politico: США в среду объявят о новом пакете военной помощи Киеву
Соединенные Штаты намерены объявить о новых поставках вооружений Украине, передает Politico.
По данным издания, об очередном пакете помощи американская администрация объявит в среду, 3 мая. Вашингтон направит Киеву вооружений на $300 миллионов, уточнили журналисты.
Речь идет об артиллерийских и минометных боеприпасах, грузовиках, тяжелой технике, ракетах Hydra-70 и запасных частях. Издание ссылается на неназванные источники в Вашингтоне.
По данным Guardian, Запад обеспокоен сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru