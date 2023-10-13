Politico: пилоты ВСУ начнут обучение на F-16 на следующей неделе

Украинские пилоты начнут подготовку к управлению истребителями F-16 на следующей неделе, утверждает издание Politico.

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Газета ссылается на неназванные официальные лица США. По их данным, обучение будет проходить на военно-воздушной базе в штате Аризона.

Украинцы будут тренироваться в составе 162-го авиакрыла, главного центра подготовки истребителей F-16 военно-воздушных сил США.

Для начала пилоты изучат основы управления на тренажерах. Курс могут ускорить в зависимости от потребностей Киева.

В конце сентября сообщалось, что украинские летчики в США приступили к изучению английского языка, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
ТЕГИ:ИстребителиСШАУкраина

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