Politico: пилоты ВСУ начнут обучение на F-16 на следующей неделе
Украинские пилоты начнут подготовку к управлению истребителями F-16 на следующей неделе, утверждает издание Politico.
Газета ссылается на неназванные официальные лица США. По их данным, обучение будет проходить на военно-воздушной базе в штате Аризона.
Украинцы будут тренироваться в составе 162-го авиакрыла, главного центра подготовки истребителей F-16 военно-воздушных сил США.
Для начала пилоты изучат основы управления на тренажерах. Курс могут ускорить в зависимости от потребностей Киева.
В конце сентября сообщалось, что украинские летчики в США приступили к изучению английского языка, отмечает «Радиоточка НСН».
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