Подполье помогло военным РФ уничтожить склад снарядов и десятки украинских солдат
14 августа 202306:38
Пророссийские подпольщики из организации «Русский Херсон» помогли военнослужащим России уничтожить военные объекты Украины, сообщает РИА Новости.
Это произошло в июле в поселке Садовое в Херсонской области. Речь идет о складе снарядов, военной технике в ангаре на территории завода Петровского в Херсоне. Также были ликвидированы 30 солдат противника.
Ранее подпольщик сообщил об уничтожении расположения ВСУ и наемников в Николаеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подполье помогло военным РФ уничтожить склад снарядов и десятки украинских солдат
- В США истребитель МиГ-23 упал на жилой дом
- Мятежники в Нигере предъявят свергнутому президенту обвинения
- Маск согласился с мнением о провале контрнаступления
- Минпромторг выступил против указания цен товаров за килограмм и литр
- СМИ: несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство в Бахрейне
- Telegram начал внедрять сторис для всех пользователей
- В Одессе прогремели взрывы
- Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост
- Цукерберг обвинил Маска в уклонении от боя
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru