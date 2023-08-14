Подполье помогло военным РФ уничтожить склад снарядов и десятки украинских солдат

Это произошло в июле в поселке Садовое в Херсонской области. Речь идет о складе снарядов, военной технике в ангаре на территории завода Петровского в Херсоне. Также были ликвидированы 30 солдат противника.

Ранее подпольщик сообщил об уничтожении расположения ВСУ и наемников в Николаеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

