Подоляк заявил о наличии сети украинских спецслужб в России

Сеть украинских спецслужб — Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины — действует в России. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

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«Спецслужбы — и ГУР, и СБУ — имеют достаточно эффективную сеть в России», — рассказал чиновник украинскому телеканалу «24».

По словам Подоляка, украинские ведомства могут пользоваться этой сетью. Советник добавил, что некие «неустановленные беспилотники» задействуют в инцидентах на территории России.

Ранее секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что украинские и зарубежные спецслужбы планируют диверсии в Карелии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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