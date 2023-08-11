Подоляк заявил о наличии сети украинских спецслужб в России

«Спецслужбы — и ГУР, и СБУ — имеют достаточно эффективную сеть в России», — рассказал чиновник украинскому телеканалу «24».

По словам Подоляка, украинские ведомства могут пользоваться этой сетью. Советник добавил, что некие «неустановленные беспилотники» задействуют в инцидентах на территории России.

Ранее секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что украинские и зарубежные спецслужбы планируют диверсии в Карелии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

