Подоляк заявил о наличии сети украинских спецслужб в России
Сеть украинских спецслужб — Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины — действует в России. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Спецслужбы — и ГУР, и СБУ — имеют достаточно эффективную сеть в России», — рассказал чиновник украинскому телеканалу «24».
По словам Подоляка, украинские ведомства могут пользоваться этой сетью. Советник добавил, что некие «неустановленные беспилотники» задействуют в инцидентах на территории России.
Ранее секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что украинские и зарубежные спецслужбы планируют диверсии в Карелии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru