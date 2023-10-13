Подоляк: У Киева есть опытные образцы ракет с дальностью до 1 000 км

Украина располагает опытными образцами ракет, дальность полета которых достигает 1 000 км, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника главы офиса президента Михаила Подоляка.

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За счет производства ракет и дронов он надеется достичь паритета в вооружении с Россией. Отмечается, что Киев должен масштабировать запущенные производства и привлекать инвестиции Запада.

Ранее Картаполов заявил, что РФ готова к тому, что США поставят Украине дальнобойное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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