Под Винницей разбился украинский истребитель

По данным агентства, инцидент произошел накануне около 21:00. Вблизи Винницы разбился истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил. Пилоту удалось катапультироваться, пишет RT.

Как заявили в командовании украинских ВВС, крушение произошло по «неустановленным техническим причинам». При этом СМИ сообщают, что самолет разбился, пытаясь сбить беспилотник «Герань-2».

Во вторник два дрона-камикадзе «Герань-2» атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, напоминает Ura.ru.

