Под Винницей разбился украинский истребитель
Украинский истребитель потерпел крушение под Винницей. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, инцидент произошел накануне около 21:00. Вблизи Винницы разбился истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил. Пилоту удалось катапультироваться, пишет RT.
Как заявили в командовании украинских ВВС, крушение произошло по «неустановленным техническим причинам». При этом СМИ сообщают, что самолет разбился, пытаясь сбить беспилотник «Герань-2».
Во вторник два дрона-камикадзе «Герань-2» атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+15 640 / сут.
Умерли
389 тыс.+105 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 409 / сут.
- Макрон предупредил Лукашенко о «проблемах» в случае участия в украинском конфликте
- Эрдоган призвал пересмотреть архитектуру системы мировой безопасности
- Под Винницей разбился украинский истребитель
- Эрдоган заявил, что Турция хочет помочь достичь перемирия на Украине
- Байден по ошибке объявил своего сына погибшим в Ираке
- Путин назвал ситуацию в Афганистане острейшим вызовом безопасности
- Путин: Ключевую роль в мире начинает играть Азия
- Путин прибыл в Астану
- Посол РФ: Москва следит за шагами Франции по поставкам вооружений Киеву
- Саудовская Аравия отвергла обвинения США в политическом решении ОПЕК+
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru